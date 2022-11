IBPS SO Recruitment 2022: बिना इन डॉक्यूमेंट्स के पूरा नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जानें- आवेदन करने का सही तारीका

ऐप पर पढ़ें

IBPS SO Recruitment Notification 2022: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2022 से आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह 21 नवंबर 2022 से पहले फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करना है आवेदन।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को करना होगा स्कैन

- फोटोग्राफ (4.5cm × 3.5cm)

- सिग्नेचर

- बाएं अंगूठे का निशान

- एक हैंड रिटन declaration

हैंड रिटन declaration इस प्रकार है -

"मैं, _______ (उम्मीदवार का नाम), एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। जब भी आवश्यकता होगी मैं सहायक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करूंगा/ करूंगी।

710 पदों पर होगी भर्ती

लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा ऑफिसर, HR/पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के 710 पदों पर भर्ती की जाएगी।

लॉ ऑफिसर-

आईटी ऑफिसर- 44 पद

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर- 516 पद

राजभाषा ऑफिसर- 25 पद

लॉ ऑफिसर-10 पद

HR/पर्सनल ऑफिसर- 15 पद

मार्केटिंग ऑफिसर (MO)-100 पद

IBPS SO Application Form 2022 Link

शैक्षणिक योग्यता

आईबीपीएस एसओ 2022 के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अधिकारियों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। आईबीपीएस एसओ 2022 नोटिफिकेशन पीडीएफ के अनुसार, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता की जांच करें।

आवेदन फीस

अन्य सभी कैटेगरी के लिए- 850- रुपये (जीएसटी सहित)

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार- 175- रुपये (जीएसटी सहित)

उम्र सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए।

IBPS SO Application Form: जानें- कैसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- “CRP Specialist Officers” and then click on the option “CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP- Specialist Officers (CRP-SPL-XII)” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- खुद को पंजीकृत करें और “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4-अपनी फोटो, सिग्नेचर बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें।

स्टेप 5-आवेदन फीस का भुगतान करें और सबमिट करें।

जानें- जरूरी तारीखें

IBPS SO आवेदन शुरू होने की तिथि- 01 नवंबर 2022

IBPS SO आवेदन की अंतिम तिथि -21 नवंबर 2022

IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा तिथि - 24 दिसंबर 2022/31 दिसंबर 2022

IBPS SO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड की तिथि- दिसंबर 2022

IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की तिथि- जनवरी 2023

IBPS SO मेन्स परीक्षा तिथि- 29 जनवरी 2023

IBPS SO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड तिथि- जनवरी 2023

IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम तिथि- फरवरी 2023

IBPS SO इंटरव्यू तिथि- 2022 फरवरी/मार्च 2023

IBPS SO इंटरव्यू एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि- फरवरी 2023

IBPS SO प्रोविजनल अलॉटमेंट - अप्रैल 2023

ये होगा सिलेक्शन प्रोसेस

IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा 2022

IBPS SO मेन्स परीक्षा 2022

IBPS SO इंटरव्यू 2022

IBPS SO प्रोविजनल अलॉटमेंट 2022

इस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले बैंक हैं

बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक।