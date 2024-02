IBPS SO Interview: शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स

ऐप पर पढ़ें

IBPS SO Interview Document 2024: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (IBPS SO 2024) इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाग लेने वाले बैंक अप्रैल में अलॉटमेंट परिणाम घोषित करने वाले हैं। जिन उम्मीदवारों को IBPS SO इंटरव्यू कॉल लेटर प्राप्त हुआ है, वे 7 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

आपको बता दें, इंटरव्यू कॉल लेटर में इंटरव्यू के स्थान, इंटरव्यू की तारीख और समय की जानकारी होगी। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि इंटरव्यू की तारीख और केंद्र में बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जैसा कि आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है, संचालन करने वाली एजेंसियां इंटरव्यू की तारीख, स्थान, समय, केंद्र आदि को संशोधित कर सकती है।

आईबीपीएस एसओ इंटरव्यू का मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। बता दें, फाइनल स्कोर की गणना मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के कुल अंकों के आधार पर की जाएगी, जिसमें इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा का वेटेज क्रमशः 80:20 होगा।

इंटरव्यू के दिन इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

जिस दिन इंटरव्यू होगा, उस दिन उम्मीदवारों को इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान वेरिफिकेशन के लिए नीचे लिखे गए डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। वहीं जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- 1. आईबीपीएस इंटरव्यू कॉल लेटर का प्रिंटआउट लेकर जाना होगा। ध्यान रहें प्रिंटआउट साफ- सुधरा होना चाहिए।

- CRP-SPL-XIII के लिए पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का वैलिड सिस्टम-जनरेटेड प्रिंटआउट

-जन्मतिथि का प्रमाण, SSLC और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ।

- फोटो आइडेंटिटी प्रूफ

- 21 अगस्त 2023 को या उससे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

- कास्ट सर्टिफिकेट,इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट

आपको बता दें, IBPS ने कहा है कि इंटरव्यू की तारीख और स्थान में किसी भी बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।