IBPS RRB result 2019: आईबीपीएस रिजल्ट ibps.in पर जारी, यूं करें चेक

IBPS RRB Office Assistant result 2019 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल (आईबीपीएस) ने ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल - 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ibps.in पर जाकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। ibps.in पर आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट व ऑफिसर स्केल - 1 प्रोविजनल अलॉटमेंट - रिसर्व लिस्ट जारी की गई है। रिजल्ट को 30 सितंबर 2019 तक देखा जा सकता है। इस रिजल्ट को देखने के लिए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्रीलिम्स एग्जाम 11 अगस्त और 12 अगस्त को आयोजित हुआ था। वहीं ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए 19 अगस्त, 25 अगस्त और 1 सितंबर 2018 को एग्जाम आयोजित हुआ था।

ऑफिसर स्केल 1 के लिए मेन एग्जाम 30 सितंबर 2018 को आयोजित हुआ था। वहीं ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए 7 अक्टूबर 2018 को एग्जाम आयोजित हुआ था।

Direct Link

IBPS Office Assistant result

IBPS RRB Officer Scale 1

प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट (For Officers Scale I, II and III & Office Assistant- Multipurpose) नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी में जारी की जानी थी। लेकिन इसमें देरी हुई और 29 अगस्त को जारी की गई है।

IBPS RRB Officer Scale 1 , Office Assistant result :- यूं चेक करें

- https://www.ibps.in पर जाएं।

- Click on the IBPS CRP RRBs VII recruitment result के लिंक पर क्लिक करें।

- उम्मीदवार RRB Office Assistant and RRB Officer Scale I result के लिंक पर क्लिक करें।

- उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालें। कैप्चा कोर्ड डालकर लॉग इन करें। आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा।