IBPS RRB PO Interview Admit Card 2022: एडमिट कार्ड जारी, देखें Direct लिंक

IBPS RRB PO Interview Admit Card 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) ने उन उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू एडमिट कार्ड जारी किए हैं, जिन्होंने ऑफिसर स्केल 1 पदों के लिए मेन्स परीक्षा और ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के पद के लिए सिंगल परीक्षा पास की है। वह आधिकारिक वेबसाइट ibps.in. के माध्यम से इंटरव्यू एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इंटरव्यू 14 नवंबर 2022 से शुरू होंगे।

Officer Scale 1

Officer Scale 2

Officer Scale 3

उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड पर इंटरव्यू के लिए अपनी व्यक्तिगत परीक्षा तिथि, समय और स्थान की जांच कर सकते हैं। उन्हें इंटरव्यू के समय वहां जाना होगा जिसका इंटरव्यू वेन्यू पर जाना होगा।

IBPS RRB PO Interview Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- ‘Click here to Download Interview Call Letter for CRP-RRBs-XI-Officers Scale-I’, ‘Click here to Download Interview Call Letter for CRP-RRBs-XI-Officers Scale-II03 Nov 2022’ and ‘Click here to Download Interview Call Letter for CRP-RRBs-XI-Officers Scale-III’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- एक बार जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपको अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि जैसे डिटेल्स प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

स्टेप 4- IBPS PO एडमिट कार्ड आपके सामने जारी होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

इंटरव्यू के दौरान लेकर जाएं ये डॉक्यूमेंट्स

उम्मीदवारों को मूल रूप में फोटो आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / आधार कार्ड / फोटो के साथ ई-आधार कार्ड / स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / फोटो के साथ बैंक पासबुक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण साथ रखना होगा।

किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय/कर्मचारी आईडी/बार काउंसिल पहचान पत्र द्वारा जारी किए गए फोटो/वेलिड पहचान पत्र लेकर जाना होगा। उम्मीदवार ओरीजनल के साथ अपनी फोटोकॉपी भी अपने पास रखें।

बता दें, उम्मीदवार अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखें। फोटो वही होना चाहिए जो आवेदन फॉर्म में दिया गया हो। उम्मीदवारों को आईबीपीएस आरआरबी अधिकारी स्केल 1 इंटरव्यू कॉल लेटर 2022 लेकर जाना होगा।