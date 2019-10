IBPS RRB Clerk Prelims Score Card 2019: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स स्कोर कार्ड जारी

IBPS RRB Office Assistant Score : बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार ibps.in पर जाकर अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने मार्क्स 20 अक्टूबर तक चेक कर सकते हैं। आईबीपीएस ने 2 अक्टूबर को ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया था। पास उम्मीदवार अब मेन एग्जाम में बैठेंगे। मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। IBPS RRB Office Assistant Main exam दो घंटे का होगा। यह ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लेंगवेज/हिंदी लेंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रश्न आएंगे।

Direct Link : ibps rrb clerk score card 2019

ibps rrb clerk score card 2019 - यूं करें चेक -

- ibps.in पर जाएं।

- Click here to view your Scores of Online Prelims Examination of RRB VII - Office Assistant के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें।

- आपका स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर सकते हैं।