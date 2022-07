IBPS RRB Clerk Exam 2022: एडमिट कार्ड जारी, 14 अगस्त को होगी परीक्षा, यहां से डायरेक्ट करें डाउनलोड

IBPS Clerk Notification 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सनल (IBPS) ने IBPS RRB क्लर्क 2022 भर्ती के लिए 7 से 27 जून 2022 तक आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों लिए के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

अब, उम्मीदवार IBPS RRB एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप "बी" ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) या क्लर्क के पद के लिए होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बता दें,परीक्षा का आयोजन देशभर में 14 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगा।

IBPS RRB Clerk Admit Card Download Link

IBPS RRB Clerk Exam 2022: ऐसी होगी परीक्षा

- परीक्षा में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर प्रश्न होंगे, दोनों वर्गों में 40 अंकों के 40 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा।'

- परीक्षा का तरीका ऑनलाइन होगा।

IBPS RRB Clerk Exam 2022: परीक्षा केंद्र में लेकर जा सकते हैं ये चीजें

- अपने पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। इसी के साथ अपने साथ वही पासपोर्ट आकार की वही फोटो लेकर जाएं जो आवेदन फॉर्म में अपलोड किया गया था। परीक्षा केंद्र पर दोनों फोटोज को मिलान किया जाएगा।

- इसके साथ स्टेपल किए गए फोटो पहचान प्रमाण की एक फोटोकॉपी और 1 एडमिशनल फोटो के साथ ओरिजनल रूप में एक ही (आज के सामय में मान्य) फोटो आईडी परीक्षा केंद्र लेकर जाना होगा।

IBPS RRB Clerk Result 2022: इस दिन जारी होंगे परिणाम

बैंक सितंबर 2022 के महीने में सभी उम्मीदवारों के लिए के IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम अपलोड करेगा।

IBPS RRB Clerk Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड

स्टेप 1- उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाएं और "download the admit card" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब ‘Click here to Download Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs-XI-Office Assistants’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

स्टेप 5- IBPS RRB क्लर्क आपके सामने होगा।

स्टेप 6- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।