IBPS PO Prelims Result 2022 : पीओ रिजल्ट ibps.in पर जारी, इस Direct Link से करें चेक

IBPS PO Result 2022 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ( आईबीपीएस ) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ मैनेजमेंट ट्रेनी प्रीलिम्स परीक्षा 15, 16 और 22 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुई थी। इस भर्ती के जरिए बैंक पीओ के कुल 6432 पद भर जाएंगे। इसके आवेदन अगस्त माह में लिए गए थे।

प्रीलिम्स में पास अभ्यर्थियों को ही मेन्स एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। मेंस परीक्षा नवंबर 2022 में कराई जाएगी। इसके एडमिट कार्ड कुछेक दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। मेन्स में पास उम्मीदवारों को तीसरे चरण इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेन्स में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल/इकोनॉमी/बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश भाषा और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से जुड़े प्रश्न होंगे।

Result Direct Link

यूं चेक करें रिजल्ट

- ibps.in पर जाएं।

- Common Recruitment Process (CRP) for Recruitment of Probationary Officers / Management Trainees in Participating Banks (CRP PO/MT-XII) के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना रोल नंबर व पासवर्ड डालें। लॉगइन करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

इन बैंकों में होगी भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।