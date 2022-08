IBPS PO Notification 2022 : आईबीपीएस बैंक पीओ के 6432 पदों पर भर्ती, पढ़ें आवेदन व योग्यता समेत 10 खास बातें

IBPS PO Notification 2022 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ( आईबीपीएस ) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बैंक पीओ के कुल 6432 पदों पर भर्ती (CRP PO/MT-XII for Vacancies of 2023-24) निकाली गई है। आईबीपीएस की आधिकारिक साइट ibps.in पर आज (2 अगस्त) से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2022 है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी यही है। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। वही मेंस परीक्षा नवंबर 2022 में कराई जाएगी।

यहां पढ़ें 10 खास बातें

1- रिक्तियां व आरक्षण

कुल 6432 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 2596 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 1741 सीटें, एससी के लिए 996, एसटी के लिए 483 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 2596 सीटें आरक्षित हैं।

2.योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन तक की डिग्री ।

3. आयु सीमा

आवेदक की उम्र 20 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 02 अगस्त 1992 से पहले और 01 अगस्त 2002 के बाद न हुआ हो। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में तीन वर्ष और एससी, एसटी वर्ग को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

4. इन बैंकों में होगी भर्ती

इस नोटिफिकेशन के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉबेशनरी ऑफिसर / मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं।

5. यहां जानें किस बैंक में कितनी वैकेंसी

6. चयन- प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू।

प्रीलिम्स में प्रदर्शन के आधार पर मेन्स के लिए बुलाया जाएगा। मेन्स में पास उम्मीदवारों को तीसरे चरण इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

7. प्रीलिम्स एग्जाम

इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। इंग्लिश में 30 नंबर के 30 प्रश्न होंगे जिन्हें 20 मिनट में करना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 नंबर के 35 प्रश्न होंगे जिन्हें 20 मिनट में करना होगा। रीजनिंग में भी 35 नंबर के 35 प्रश्न होंगे जिन्हें 20 मिनट में करना होगा। यानी 100 नंबर के 100 प्रश्न होंगे।

मेन्स में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल/इकोनॉमी/बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश भाषा और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से जुड़े प्रश्न होंगे।

8. आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन करने से पहले अपनी पासपोर्ट साइज फोटो (4.5cm × 3.5cm) , सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, हाथ से लिखी डिकलेयरेशन स्कैन करके रख लें।

अब www.ibps.in पर जाकर आवेदन करें। “CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR Common Recruitment Process For CRP-PO/MTs-XII” के लिंक पर क्लिक करें और आवेदन करें। स्कैन किए फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे के निशान और डिकलेयरेशन को आपको आवेदन करते समय अपलोड करना होगा।

विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आवेदन का Direct Link

9. महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि - 2 अगस्त 2022

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 22 अगस्त 2022

ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि - 22 अगस्त 2022

प्री-एग्जाम ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर- सितंबर/अक्टूबर 2022

आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम ट्रेनिंग - सितंबर/अक्टूबर 2022

आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स कॉल लेटर - अक्टूबर, 2022

प्रीलिम्स एग्जाम की तिथि - अक्टूबर 2022

आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2022- नवंबर 2022

आईबीपीएस पीओ मेन्स कॉल लेटर - नवंबर, 2022

मेन एग्जाम की तिथि - नवंबर 2022

मेन एग्जाम रिजल्ट - दिसंबर 2022

इंटरव्यू - फरवरी/मार्च 2022

इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर - जनवरी/फरवरी, 2023

10. आवेदन फीस

सामान्य, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस वर्ग - 850 रुपये

एससी, एसटी और दिव्यांग - 175 रुपये

फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वेलेट्स से किया जा सकता है।