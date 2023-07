IBPS Clerk Vacancy 2023: आईबीपीएस क्लर्क की निकली बंपर भर्ती, आवेदन शुरू, जानें सैलरी व योग्यता समेत खास बातें

ऐप पर पढ़ें

IBPS Clerk Recruitment 2023: आईबीपीएस क्लर्क के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आज 1 जुलाई 2023 से ibps.in व ibpsonline.ibps.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन का लिंक एक्टिव हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) इस भर्ती के जरिए सरकारी बैंक में क्लर्क के 6 हजार से ज्यादा पदों को भरेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अगस्त/ सितंबर 2023 में आयोजित की जाएगी। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मेन्स एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन्स एग्जाम का आयोजन अक्टूबर 2023 में होगा।

योग्यता व आयु सीमा

जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की हो और उनकी उम्र सीमा न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 28 साल हो, वह क्लर्क के पदों आवेदन करने के योग्य होंगे। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

इन बैंकों में होगी भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक

राज्यवार पदों का विवरण-

आंध्र प्रदेश - 77 पद

अरुणाचल प्रदेश -06 पद

असम - 77 पद

बिहार - 210 पद

चंडीगढ़ - 06 पद

छत्तीसगढ़ - 84 पद

दादर और नगर / दमन और दीव - 08 पद

दिल्ली - 234 पद

गोवा - 36 पद

गुजरात - 239 पद

हरियाणा - 174 पद

हिमाचल प्रदेश - 81 पद

जम्मू कश्मीर - 14 पद

झारखंड - 52 पद

कर्नाटक - 88 पद

केरल - 52 पद

मध्य प्रदेश - 393 पद

महाराष्ट्र - 527 पद

मणिपुर - 10 पद

मेघालय - 01 पद

मिजोरम - 01 पद

नागालैंड - 03 पद

ओडिशा - 57 पद

पंजाब - 321 पद

राजस्थान - 169 पद

तमिलनाडु - 142 पद

तेलंगाना - 27 पद

त्रिपुरा - 15 पद

उत्तर प्रदेश - 674 पद

उत्तराखंड -26 पद

पश्चिम बंगाल -241 पद

चयन प्रक्रिया व एग्जाम पैटर्न - ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा, ऑनलाइन मेन्स परीक्षा।

प्रीलिम्स - 60 मिनट में 100 नंबर के 100 प्रश्नों के जवाब देने होंगे।

इंग्लिश लेंग्वेज के 30 नंबर के 30 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 नंबर के 35 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी से 35 नंबर के 35 प्रश्न आएंगे।

मेन्स एग्जाम - 160 मिनट की परीक्षा में 200 नंबर के 190 प्रश्न पूछे जाएंगे।

जनरल / फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 नंबर के 50 प्रश्न, जनरल इंग्लिश से 40 नंबर के 40 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 60 नंबर के 50 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे।

नेगेटिव मार्किंग - प्री और मेन्स दोनों में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा।

फाइनल मेरिट सिर्फ मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही बनेगी।

परीक्षार्थी जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहा है, उससे बाहर भी उसे परीक्षा केंद्र अलॉट किया जा सकता है।

नोटिफिकेशन का लिंक

IBPS Clerk Recruitment 2023: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2- 'Click here to apply Online for 'CRP Clerk-XIII' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब होम पर दिखाई गए “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें।

स्टेप 5- आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 6- फॉर्म को सबमिट करें।

आवेदन का डायरेक्ट लिंक



आईबीपीएस क्लर्क भर्ती की अहम तिथियां

ऑनलाइन पंजीकरण 01.07.2023 से 21.07.2023

आवेदन शुल्क- 01.07.2023 से 21.07.2023

प्री-एग्जाम ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करें- अगस्त 2023

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन अगस्त 2023

ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना - अगस्त/ सितंबर 2023

प्रीलिम्स ऑनलाइन परीक्षा – अगस्त/ सितंबर 2023

ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम – सितंबर/अक्टूबर 2023

मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करें – सितंबर/अक्टूबर 2022

मुख्य ऑनलाइन परीक्षा - अक्टूबर 2023

प्रोविजनल अलॉटमेंट - अप्रैल 2024