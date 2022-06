IBPS Clerk Notification 2022: नोटिफिकेशन जारी, कल से शुरू होंगे आवेदन

IBPS Clerk Notification 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सनल (IBPS)ने बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित 11 सरकारी बैंकों में क्लर्क के पद के लिए लगभग 6035 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

IBPS क्लर्क आवेदन फॉर्म 1 जुलाई 2022 यानी कल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ग्रेजुएट उम्मीदवार 21 जुलाई 2022 को या उससे पहले बैंक की वेबसाइट यानी ibps.in पर "Common Recruitment Process" (CRP Clerk XII) on Bank’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

IBPS Clerk Notification Download

जो IBPS क्लर्क भर्ती 2022 के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2022 के लिए बुलाया जाएगा। IBPS कैलेंडर 2022 के अनुसार, प्रीलिम्स परीक्षा 28 अगस्त, 03 सितंबर और 04 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। IBPS क्लर्क मेन्स परीक्षा 08 अक्टूबर 2022 को प्रीलिम्स परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी।

जानें- एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

- उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो।

- उम्मीदवार के पास एक वैलिड मार्कशीट / डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए।

- इसी के साथ उम्मीदवारों को कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

उम्र सीमा

क्लर्क के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए।

जानें- सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में

- सबसे पहले उम्मीदवारों को प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होना होगा। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में पास हो जाते हैं, उन्हें मेंस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मेंस में पास होने उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया जाएगा।

एडमिट कार्ड

बैंक प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा दोनों के लिए ऑनलाइन परीक्षा के एडमिट कार्ड ibps.in पर जारी करेगा। उम्मीदवारों को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करना होगा।

रिजल्ट

प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा आयोजित होने के एक महीने के भीतर ही परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर भी घोषित किया जाएगा।

IBPS Clerk Recruitment 2022: जानें- कैसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2- 'Click here to apply Online for 'CRP Clerk-XII' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब होम पर दिखाई गए “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें।

स्टेप 5- आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 6- फॉर्म को सबमिट करें।