IBPS Clerk Mains 2022: एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड, इतने मार्क्स के पूछे जाएंगे प्रश्न

IBPS Clerk Mains Admit Card 2022: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने CRP CLERKS-XII के तहत प्रारंभिक परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। IBPS ने 8 अक्टूबर 2022 को मुख्य ऑनलाइन परीक्षा निर्धारित की है। इसलिए, उम्मीदवारों को IBPS क्लर्क मेन्स कॉल लेटर तुरंत डाउनलोड करना होगा और इसे आईडी प्रूफ की एक प्रति और मूल में एक ही आईडी कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना होगा। आईडी और कॉल लेटर पर नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए।

IBPS Clerk Mains Admit Card- Download Direct Link

IBPS Clerk Mains Admit Card 2022: ऐसे करना है डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएंष

स्टेप 2- ‘Click here to Download Online Main Exam Call Letter for CRP-Clerks-XII’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- यह आपको एक नए पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करेगा जहां आपको पंजीकरण विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

स्टेप 4- आईबीपीएस क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 5- एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेना न भूलें।

कैसी होगीी परीक्षा

- मुख्य परीक्षा में जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।

- जनरल इंग्लिश के 40 अंकों के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे।

- रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड (सेक्शन A-2 मार्क्स), (सेक्शन B-1 मार्क्स) के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।

- क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।

IBPS की मुख्य परीक्षा 200 की होगी। जिसे हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा।