Hssc MPHW result 2019: नतीजे घोषित, चेक करें hssc.gov.in

हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने MPHW फीमेल उम्मीदवारों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था वो हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

हेल्थ सर्विस और आएसआई हरियाणा विज्ञापन संख्या 1/2015, Cat No. 09 के लिए ये फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। कमीशन ने वेबसाइट पर उम्मीदवारों के मार्क्स जारी किए हैं। रिजल्च और कट ऑफ मार्क्स भी वेबसाइट पर जारी किए गए हैं।

यह है रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

ऐसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए ससे पहले हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

इसके बाद Final Result (Remaining) for the post of MPHW (FEMALE) For Health Services and ESI Health Care, Haryana Against Advt. No. 1/2015, Cat No. 09, with Corrigendum Dated 01.07.2015 and 24.10.2016 लिंक पर क्लिक करें

इसके बाद एक पीडीएप पेज खुलेगा। जिस पर आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं।