HSSC Clerk exam 2019: एचएसएससी क्लर्क परीक्षा स्थगित होने की खबर फेक

Download HSSC Clerk admit card 2019: हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) क्लर्क भर्ती परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक 21 सितंबर को आयोजित करेगी।

आपको बता दें कि हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) क्लर्क भर्ती परीक्षा के स्थगित किए जाने की फेक न्यूज सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन हरियाणा स्टाफ सेलेक्श कमीशन के चैयरमैन भारत भूषण भारती ने जानकारी दी है कि हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) क्लर्क भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन के मुताबिक अपने नियत तारीख और समय पर ही आयोजित की जाएगी।

आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( एचएसएससी ) द्वारा क्लर्क भर्ती लिखित परीक्षा 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसके एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

IMPORTANT : A fake screenshot and related media is being spread on social media regarding postponement of HSSC Clerk Exams to be held on 21st, 22nd & 23rd of September.

Please note that NO SUCH NOTIFICATION HAS BEEN ISSUED BY HSSC.