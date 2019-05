HQ Western Command Recruitment 2019: हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड में पोर्टर समेत 600 पदों पर भर्तियां

HQ Western Command Recruitment 2019: हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड ने विभिन्न पदों पर कुल 600 रिक्तियां निकाली हैं। इनमें मेट, बारबर, वाशरमैन, कुक, टेलर, रिपेयरर, कारपेंटर, पॉर्टर्स और सफाइवाला के पद शामिल हैं। पदों को अनुबंध के अनुसार भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए 06 मई से 10 मई 2019 तक वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि और तय पते पर पहुंचकर इसमें शामिल हो सकते हैं।

मेट/ बारबर/ वाशरमैन/ कुक/ टेलर/ रिपेयरर/ कारपेंटर, पद : 51

पोर्टर, पद : 541

सफाइवाला, पद : 08

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से पांचवीं/आठवीं/दसवीं पास हो।

- उम्मीदवार शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

वेतनमान (उपरोक्त पद) : 21,600 रुपये।

आयु सीमा : 06 मई 2019 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

यहां देखें नोटिफिकेशन

- सबसे पहले वेबसाइट (www.davp.nic.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर ऊपर दाईं ओर सर्च बॉक्स में शीर्षक davp/10604/11/0001/1920 दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां Advertisements Available for Download Strictly adhere to the dates लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले नए वेबपेज पर शीर्षक 10604/11/0001/1920 English-pdf (B&W) लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही पदों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन आपके कम्प्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। अब अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र खुद से तैयार करना होगा।

- इसके लिए ए4 साइज का सादा पेपर लें। उस पर अपना व्यक्तिगत ब्योरा और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं।

- तैयार आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपियों और मूल प्रतियों को लेकर इंटरव्यू में शामिल हों।

इंटरव्यू का आयोजन यहां

पौड़ी गांव, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर (आर्मी कैम्प शॉन्गटॉन्ग) हिमाचल प्रदेश

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 06 मई से 10 मई तक

इंटरव्यू का समय : सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक

अपने साथ इन दस्तावेजों को ले जाएं

- 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

- 01 अप्रैल या उसके बाद गजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट

- जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता संबंधी सर्टिफिकेट की मूल प्रति और तीन फोटोकॉपी

- वोटर आईडी/राशन कार्ड/आधार कार्ड/ ग्राम पंचायत द्वारा जारी सर्टिफिकेट की मूल प्रति के साथ उनकी तीन-तीन फोटोकॉपी

- 01 अप्रैल 2019 के बाद जारी किया पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट