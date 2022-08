HPSC HCS Result 2022: रिजल्ट जारी, यहां चेक करें मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट

HPSC HCS Result 2022: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने हरियाणा सिविल सेवा (Ex.Br.) और अन्य संबद्ध सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021-22 का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर को कवर करते हुए एक लिस्ट तैयार की है। जो छात्र 24 जुलाई 2022 को HPSC HCS प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे HCS प्री रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट यानी hpsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

HPSC HCS Result Download Link PDF

जिन उम्मीदवारों को लिस्ट में अपना रोल नंबर मिला है, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। HPSC HCS मेन्स परीक्षा अक्टूबर 2022 के महीने में अस्थायी रूप से आयोजित की जाएगी। उसी के लिए विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।

HPSC HCS प्रीलिम्स रिजल्ट आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित उम्मीदवारों की उत्तर कुंजी से प्राप्त सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

HPSC HCS Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- 'Click here to view result of HCS (Ex.Br.) & Other Allied Services Preliminary Exam-2021 which was held on 24.07.2022' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- रिजल्ट पीडीएफ फाइल में होगा।

स्टेप 4- अगले राउंड के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर देखें।