HPSC HCS Prelims Result 2023: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी, देखिए hpsc.gov.in पर

ऐप पर पढ़ें

HPSC HCS Prelims Result 2023: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2022 के नतीजे आज, 9 जून 2023 को घोषित कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया हो वे अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसााइट hpsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी यहां आगे दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

हरियाणा लोक सेवा आयोग की एचसीएस व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा-2022 का आयोजन 21 मई 2023, रविवार को किया गया था। एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को एचसीएस मुख्य परीक्षा 2022 में भाग लेने का मौका मिलेगा।

Direct link to check HPSC HCS Preliminary exam result

एचपीएससी एचसीएस प्रारंभिक रिजल्ट ऐसे चेक करें:

1- लोक सेवा आयोग की वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।

2-- होम पेज पर दिख रहे लिंक “Result for the Posts of HCS (Ex. Br.) & Other Allied Services Preliminary Examination - 2022” पर क्लिक करें।

3-अब एक पीडीएफ आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।

4-एचपीएससी एससीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट चेक करें।

5-रिजल्ट की कॉपी भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंटआउट कराकर रख लें।