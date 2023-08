HPSC HCS Main 2022: हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

ऐप पर पढ़ें

HPSC HCS Main 2022 exam admit card released: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने आज यानी 7 अगस्त को हरियाणा सिविल सेवा (HCS) व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए मुख्य परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in से ए़़डमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें की एचसीएस मुख्य परीक्षा 2022, 12 अगस्त और 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1. सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर विजिट करें।

2. होम पेज पर दिख रहे लिंक “Result for the Posts of HCS (Ex. Br.) & Other Allied Services Preliminary Examination - 2022” पर क्लिक करें।

3. अब अपना लॉगिन डिटेल्स डालें।

4. ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड देने लगेगा।

5. आप इसे डाउनलोड करने के साथ इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

ये रहा डायरेक्ट लिंक- Direct link to download admit card

9 जून को आए थे प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे

इससे पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2022 के नतीजे 9 जून, 2023 को जारी किया था। जबकि हरियाणा लोक सेवा आयोग की एचसीएस व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2022 का आयोजन 21 मई 2023 को किया गया था। एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को एचसीएस मुख्य परीक्षा 2022 में भाग लेने का मौका मिलेगा।