HPSC HCS Interview: जारी हुआ इंटरव्यू का शेड्यूल, यहां करें चेक

ऐप पर पढ़ें

HPSC HCS 2022 Interview Dates: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर HCS (Ex. Br.) और अन्य संबद्ध सेवाओं के पदों के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। पर्सनालिटी टेस्ट/ वाइवा वॉइस का आयोजन 30 जनवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 तक किया जाएगा।

आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि यूपीएससी 30 जनवरी से एक पर्सनालिटी टेस्ट भी आयोजित कर रहा है, इसलिए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जो उम्मीदवार 30 जनवरी से 5 फरवरी तक इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें अपना इंटरव्यू लेटर जमा करना होगा, ताकि इंटरव्यू के लिए कार्यक्रम तैयार करते समय आयोग द्वारा उचित सावधानी बरती जाए।

HPSC HCS Interview Date 2023 Notification- Direct Link

HPSC HCS 2023 Interview Dates Notification: ऐसे डाउनलोड करें पूरा इंटरव्यू शेड्यूल

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर जाकर 'What’s New Section' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब " Interview Schedule for the Posts of HCS (Ex. Br.) & Other Allied Services Examination - 2021" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- इंटरव्यू का शेड्यूल आपके सामने होगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए।

एचपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में उल्लिखित आधिकारिक मेल आईडी पर इंटरव्यू लेटर शेयर करना होगा। यह इंटरव्यू के ओवरलैपिंग को रोकेगा। अभ्यर्थी इसे 23 जनवरी तक पूरा कर लें। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें।