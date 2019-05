HPPSC Recruitment 2019: हिमाचल प्रदेश पीएससी भरेगा 37 वैकेंसी

HPPSC Recruitment 2019 : हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीपीएससी) ने सेक्रेटरी समेत विभिन्न श्रेणी के कुल 37 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इनमें असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट ऑफिसर समेत अन्य पद शामिल हैं। ये सभी पद अलग-अलग विभागों में अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। हर तरह के आरक्षण का लाभ हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

विभाग : हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड अंडी द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (एचपी)

सेक्रेटरी (क्लास-I), पद 03

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एग्रीकल्चर/हॉर्टिकल्चर में एमएससी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अथवा

- एग्रीकल्चर/हॉर्टिकल्चर में बीएससी डिग्री एग्री बिजनेस में एमबीए/मार्केटिंग मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतनमान : 10,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड-पे 5000 रुपये।

विभाग : हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एमपीपी एंड पावर

असिस्टेंट इंजीनियर (एग्जिक्यूटिव ट्रेनी-सिविल), पद 07

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/एमटेक डिग्री हो। अथवा

- हाइड्रो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : 16,650 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 5800 रुपये।

असिस्टेंट इंजीनियर (एग्जिक्यूटिव ट्रेनी-इलेक्ट्रिकल), पद : 26

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/एमटेक डिग्री हो। अथवा

- हाइड्रो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : 16,650 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 5800 रुपये।

असिस्टेंट ऑफिसर (एग्जिक्यूटिव ट्रेनी-फाइनेंस), पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ सीए/आईसीडब्यूए पास हो। अथवा

- एमकॉम/एमबीए (फाइनेंस) डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : 16,650 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 5800 रुपये।

चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग टेस्ट/लिखित परीक्षा/पर्सनेलिटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 400 रुपये। हिमाचल प्रदेश के एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 100 रुपये।

- दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.hppsc.hp.gov.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर बाईं ओर दिए गए ‘नोटिफिकेशन’ टैब पर क्लिक करें।

- इसके बाद यहां आपको Advertisement No. 5/2019 (Various Posts) लिंक नजर आएगा। इस लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद होमपेज पर वापस आएं। अब यहां बाईं ओर दिए गए ‘अप्लाई ऑनलाइन’ टैब पर क्लिक करें।

- फिर यहां ऊपर दाईं तरफ मौजूद New User Sign Up Here बटन पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।

- अब मांगी गई जानकारियां दर्ज कर ‘क्रिएट यूजर’ बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

- फिर खुलने वाले नए वेबपेज पर आवेदित पद के सामने मौजूद ‘क्लिक टू अप्लाई’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज कर ‘नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें। अब पता दर्ज कर ‘नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें। फिर योग्यता दर्ज कर ‘नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें।

- साथ ही अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।

- इसके बाद पूर्णरूप से भरे गए आवेदन को जांच लें और सभी जानकारियां सही होने पर फॉर्म को सब्मिट कर दें।

- ऐसा करने पर ऑटोजेनरेटेड फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा। इसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास संभालकर रखें।

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 23 मई 2019

अधिक जानकारी यहां

टोल फ्री : 18001808004

फोन : 0177-2629738