HPPSC Interview Admit Card 2023: विभिन्न पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां करें चेक

ऐप पर पढ़ें

HPPSC Interview Admit Card 2023: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने 17 फरवरी 2023 यानी आज असिस्टेंट प्रोफेसर, कमांडेंट / जूनियर स्टाफ ऑफिसर और अन्य सहित विभिन्न पदों के लिए एडमिट कार्ड अपडेट के संबंध में शॉर्ट नोटिस जारी किया। आयोग ने इन पदों के लिए इंटरव्यू राउंड के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग लिंक अपलोड कर दिया है। इंटरव्यू राउंड 27 फरवरी 2023 से आयोजित किए जाएंगे। उम्मीदवार एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in. पर चेक कर सकते हैं।

HPPSC Interview Admit Card 2023- Direct Link

जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर (सीसी) गणित के पद के लिए इंटरव्यू 27-02-2023 से 07.03.2023 तक आयोजित किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर (सीसी) फिलॉसफी के पद के लिए इंटरव्यू 02 मार्च 2023 को आयोजित किया जाएगा। होम गार्ड और सिविल डिफेंस, हिमाचल प्रदेश के कमांडेंट / जूनियर स्टाफ ऑफिस के पद के लिए इंटरव्यब 27-02-2023 को आयोजित किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर (सीसी) एनवायरमेंट साइंस पद के लिए इंटरव्यू 27-02-2023 से 03-03-2023 तक आयोजित किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को उपरोक्त पदों के लिए इंटरव्यू राउंड में उपस्थित होना है, वे आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार,असिस्टेंट प्रोफेसर (सीसी) एनवायरनमेंट के पद के लिए उम्मीदवार अपने ई-कॉल लेटर एचपीपीएससी की पुरानी वेबसाइट hppsc.hp.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

HPPSC Interview Admit Card 2023: ऐसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in. पर जाएं।

स्टेप 2- " Regarding Personality Test of various posts from 27.02.2023 to 07.03.202" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- एचपीपीएससी इंटरव्यू एडमिट कार्ड 2023 की पीडीएफ आपको घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी।

स्टेप 4- आपको एचपीपीएससी इंटरव्यू एडमिट कार्ड 2023 मिल जाएगा और इसे अपने भविष्य के लिए सहेज कर रख लें।