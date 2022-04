सीखें Job Offer को ना कहने का सलीका, ये टिप्स आएंगे आपके काम

कई बार हमारे प्रयासों या हमारी योग्यता और काम के चलते हमें एक साथ कई जगह से अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। ऐसे में ना किस तरह से करें कि आगे के लिए संभावनाएं खत्म ना हों। न करते समय कड़े शब्द न कहें।

आदित्य सिसोदिया, एग्जीक्यूटिव करियर कोच व कॉरपोरेट ट्रेनर,नई दिल्ली Pankaj Vijay Tue, 05 Apr 2022 03:00 PM

