जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट्स ऐसे दें 'Tell Me About Yourself' का सही जवाब, मिलेगी नौकरी, ध्यान में रखें ये पॉइंट्स

जॉब इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है, 'Tell Me About Yourself' यानी 'मुझे अपने बारे में बताएं'

जो उम्मीदवार नौकरी का इंटरव्यू देते हैं, वह अक्सर इस सवाल का जवाब देने में गलतियां कर देते हैं। जिस कारण उनके हाथ से एक अच्छी नौकरी चली जाती है। फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस उम्मीदवार जानें उन पॉइंट्स के बारे में, जो इस सवाल का जवाब देने के दौरान ध्यान में रखने चाहिए।

सबसे पहले आपको बता दें, इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार से 'टेल मी योर सेल्फ', 'डिस्क्राइब हु यू आर' और 'टेल भी अबाउट योर बैकग्राउंड' पूछा जा सकता है। इन तीनों का एक ही मतलब है, 'अपने बारे में बताइए'



जवाब देते समय इन पॉइंट्स को रखें ध्यान में

- अपने नाम के साथ शुरुआत करें। नाम शॉर्ट में नहीं, बल्कि पूरा सरनेम के साथ बताएं।

- जहां पर भी आप रहते हैं, उस जगह के बारे में जानकारी दें।

- शुरुआत में एजुकेशन बैकग्राउंड भी शॉर्ट में बताएं।

- शॉर्ट में जॉब एक्सीपीरियंस (अगर है तो) के बारे में बताएं।

- शॉर्ट में फैमिली डिटेल्स बताएं।

उदाहरण

ऐसे देना है जवाब

मेरा नाम राधिका है और मैं दिल्ली से हूं। मैंने इंग्लिश ऑर्नस दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से की है। मैंने सीबीएसई बोर्ड से 75% के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं कक्षा पास की है। मेरे परिवार में मेरे पिता डॉक्टर और मां वकील हैं। मेरा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कोर्स कर रहे हैं।

इंग्लिश में

My name is Radhika and I am from Delhi. I completed English Honors from Hansraj College, Delhi University. I completed 12th grade from Delhi Public School with 75% from CBSE board. In a family father is a Doctor and the Mother is an advocate. My brother is pursuing B.Com course from Delhi University.

अगर आप ध्यान से इस पैराग्राफ को पढे़ंगे तो ऊपर दिए गए सभी पॉइंट्स का उल्लेख इसमें कर दिया गया है। उम्मीदवारों को बता दें, इंटरव्यू के दौरान ये बहुत ही जरूरी सवाल होता है। ऐसे में इसका जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दें।