Hindustan Copper Ltd Recruitment: ट्रेड अप्रेंटिस के 129 पदों पर भर्तियां

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के कुल 129 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें विभिन्न ट्रेड्स के तहत भर्तियां की जाएंगी। इन पदों को खेतरी कॉपर कॉम्प्लैक्स के लिए भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2019 है।

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 129 (अनारक्षित-55)

(पदों का विवरण ट्रेड के अनुसार)

फिटर, पद : 23 (अनारक्षित-12)

टर्नर, पद : 05 (अनारक्षित-03)

वेल्डर (गैस एंड इलेक्ट्रिक), पद : 28 (अनारक्षित-10)

इलेक्ट्रिशियन, पद : 19 (अनारक्षित-08)

इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक्स, पद : 06 (अनारक्षित-02)

ड्राफ्टमैन (सिविल), पद : 03 (अनारक्षित-01)

ड्राफ्टमैन (मेकेनिकल), पद : 02 (अनारक्षित-01)

मेकेनिक डीजल, पद : 08 (अनारक्षित-03)

पम्प ऑपरेटर कम मेकेनिक, पद : 04 (अनारक्षित-02)

कम्प्यूटर पेरिफेरल एंड हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटिनेंस मेकेनिक, पद : 03

वायरमैन, पद : 04 (अनारक्षित-03)

स्टेनोग्राफर (इंग्लिश), पद : 04 (अनारक्षित-02)

लैबोरेटरी असिस्टेंट, पद : 05 (अनारक्षित-02)

कारपेंटर, पद : 05 (अनारक्षित-02)

सर्वेयर, पद : 10 (अनारक्षित-10)

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान/एनसीवीटी से संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

स्टाइपेंड : निर्देशानुसार दिया जाएगा।

आयु सीमा : 20 अगस्त 2019 को न्यूनतम 14 और अधिकतम 30 वर्ष।

- अधिकतम आयु में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष और एससी/ एसटी वर्ग के आवेदकों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर बनी मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देय नहीं।

- सबसे पहले वेबसाइट (www.hindustancopper.com) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर सबसे ऊपर की ओर करियर सेक्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां सलाह संख्या HCL/KCC/HR/Trade Appt/2/2019 दी गई है।

- इसके आगे विज्ञापन शीर्षक ENGAGEMENT OF TRADE APPRENTICES IN KHETRI COPPER COMPLEX, HINDUSTAN COPPER LIMITED, UNDER THE APPRENTICESHIP ACT 1961 और नोटिस देखें ऑप्शन दिया गया है।

- पहले नोटिस ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद पिछले वेबपेज पर विज्ञापन के आगे ऑनलाइन लागू करें ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद नए वेबपेज पर न्यू यूजर बटन पर टैब करें। ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा।

- इसे दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरें। इसके बाद भरे गए आवेदन का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखे।

- ध्यान रहे उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले (www.apprenticeship.gov.in) पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 19 सितंबर 2019

वेबसाइट : www.hindustancopper.com,

www.apprenticeship.gov.in

