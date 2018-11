हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 87 पदों पर आवेदन मंगवाए

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने मलांजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के 87 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। ये नियुक्तियां विभिन्न ट्रेडों के लिए होंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2018 है।

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 87

(ट्रेड के अनुसार पदों का वर्गीकरण)

इलेक्ट्रिशियन, पद : 25

इंस्ट्रूमेंट मेकेनिक, पद : 02

मेकेनिक डीजल, पद : 11

वेल्डर(जी एंड ई), पद : 15

फिटर, पद : 10

टर्नर, पद : 08

एसी एंड रेफ्रिजरेशन मेकेनिकल, पद : 02

ड्राफ्टमैन मेकेनिकल, पद : 03

ड्राफ्टमैन सिविल, पद : 03

सर्वेयर, पद : 03

कारपेंटर, पद : 03

प्लम्बर, पद : 02

योग्यता (उपरोक्त पद) : मैट्रिक/सेकेंडरी/दसवीं परीक्षा पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास हो।

आयु सीमा : 25 वर्ष। अधिकतम आयु में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष और एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और दिव्यांगो को 10 वर्ष की छूट प्राप्त है।

- आयु की गणना 30 अक्टूबर 2018 के आधार पर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ फिजिकल फिटनेस टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया : इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले वेबसाइट (www.apprenticeship.gov.in) पर लॉगइन करके दिशा-निर्देशों के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

- अब आवेदन करने के लिए वेबसाइट (www.hindustancopper.com) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर यहां सबसे ऊपर दिखाई दे रहे करियर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- नए पेज पर एड्वर्टाइजमेंट नंबर HCL/MCP/HR/Apprentice/2018 और विज्ञापन शीर्षक Engagement of Trade Apprentices under the Trade Apprentices Act 1961 at Malanjkhand Copper Project के आगे व्यू नोटिस लिंक पर क्लिक करें। इससे पद संबंधित विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन प्रोफार्मा को ए4 साइज के कागज पर प्रिंट निकालें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं।

- तैयार आवेदन फॉर्म के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों को एक लिफाफें में डाले और डाक से तय पते पर भेंजे।

महत्वपूर्ण तिथियां :

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 26 नवंबर 2018

लिखित परीक्षा की निर्धारित तिथि : 09 दिसंबर 2018

आवेदन पत्र यहां भेजें :

मैनेजर (एचआर), हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलांजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट, तहसील-बिरसा, पीओ-मलांजखण्ड जिला - बाला घाट, मध्य प्रदेश-481116

लिखित परीक्षा का आयोजन यहां होगा :

डीएवी एचसीएल पब्लिक स्कूल मलांजखण्ड, मलांजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट, जिला-बाला घाट(मध्य प्रदेश) -481116

अधिक जानकारी यहां

फोन : 07637-257042/257072,

ई-मेल : hcl_mcp@hindustancopper.com

वेबसाइट : www.hindustancopper.com