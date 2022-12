HPPSC Personality Test Schedule 2022: शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होंगे इंटरव्यू

ऐप पर पढ़ें

HPPSC Personality Test Schedule 2022: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) टूर एंड ट्रेवल्स/असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) फिजिकल एजुकेशन/आचार्य (दर्शन) और अन्य पदों सहित विभिन्न पदों के लिए पर्सनालिटी टेस्ट शेड्यूल के संबंध में शॉर्ट नोटिस जारी किया है। आयोग 22 दिसंबर 2022 से उपरोक्त पदों के लिए इंटररव्यू का आयोजन करने के लिए तैयार है।

जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालीफाई किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट-hppsc.hp.gov.in से एचपीपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट शेड्यूल 2022 डाउनलोड कर सकते हैं।

HPPSC Personality Test Schedule 2022- Direct Link

जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) टूर एंड ट्रैवल्स के पद के लिए पर्सनालिटी टेस्ट 22-12-2022 और 23- 12-2022 को आयोजित किया जाएगा।।

असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर), फिजिकल एजुकेशन के लिए इंटरव्यू भी 22-12-2022 और 23-12-2022 को आयोजित किया जाएगा। आचार्य (दर्शन) के पद के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट 22-12-2022 को आयोजित किया जाएगा जबकि आचार्य (साहित्य) पद के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट 22-12-2022 और 23-12-2022 को निर्धारित किया गया है।

HPPSC Personality Test Schedule 2022: ऐसे चेक करें शेड्यूल

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब ' WHAT'S NEW' सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- 'Personality Test schedule for various post(s) in the Department of Higher Education' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- इंटरव्यू का शेड्यूल आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।