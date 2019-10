सरकारी नौकरी 2019: 12वीं पास के लिए फॉरेस्ट गार्ड की 113 भर्तियां

हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 113 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों को अनुबंध के अनुसार अलग-अलग क्षेत्र के लिए भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि आठ नवंबर 2019 है। पदों का विवरण इस प्रकार है :

फॉरेस्ट गार्ड, कुल पद : 113

(पदों का विवरण क्षेत्र के अनुसार)

धर्मशाला, पद : 18

हमीरपुर, पद : 13

कुल्लू, पद : 13

नहान, पद : 06

रामपुर, पद : 09

सोलन, पद : 06

धर्मशाला (वाइल्ड लाइफ), पद : 01

शिमला (वाइल्ड लाइफ), पद : 03

बिलासपुर, पद : 11

मंडी, पद : 04

चंबा, पद : 13

शिमला, पद : 16

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से बारहवीं या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए।

वेतनमान : 5910 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2000 रुपये।

आयु सीमा : 01 जनवरी 2019 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष।

- अधिकतम आयु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

- इसके साथ उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान होना चाहिए।

न्यूनतम शारीरिक मापदंड

कद : पुरुष

- 165 सेंटीमीटर

- छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला कर 84 सेंटीमीटर

कद : महिला

- 150 सेंटीमीटर

- अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को लंबाई में पांच सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ छाती फुलाकर और बिना फुलाए चार सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया

दौड़ (पुरुष)

- 14 सेंकेंड में 100 मीटर

- 2 मिनट 45 सेंकेंड में 800 मीटर

हाई जंप : 1.25 मीटर

लांग जंप : 04 मीटर

दौड़ (महिला)

- 17 सेंकेंड में 100 मीटर

- 4 मिनट 15 सेंकेंड में 800 मीटर

हाई जंप : 01 मीटर

लांग जंप : 03 मीटर

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और मुल्यांकन परीक्षण में प्राप्त अंकों के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (https://hpforest.nic.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर बाईं ओर रिक्रूटमेंट लिंक दिया गया है।

- इस पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर शीर्षक HP Forest Department Invites Online Applications for recruitment of 113 Forest Guards on contract basis लिंक दिया गया है।

- इस पर क्लिक करने पर नई विंडो खुलेगी। यहां फॉरेस्ट क्षेत्र सें संबंधित अन्य जानकारी दिखाई देगी।

- आवेदित सर्कल के आगे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट लिंक दिए गए हैं। इन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों सें संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब पिछले वेबपेज पर वापस आएं। यहां नीचे की ओर यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करे।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरे और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदन का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 08 नवंबर 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : https://hpforest.nic.in