High Court Recruitment 2023: मद्रास हाईकोर्ट ने रिसर्च लॉ असिस्टैंट के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाईकोर्ट की इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी मद्रास हाईकोर्ट की ऑफिशिल वेबसाइट hcmadras.tn.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के इस भर्ती अभियान में कुल 75 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर देख लें। आगे देखिए मद्रास हाईकोर्ट भर्ती की प्रमुख शर्तें-

मद्रास हाईकोर्ट की इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन योग्यता :

मद्रास हाईकोर्ट की इस भर्ती में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लॉ में ग्रेजुएट हो साथ ही वकील के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त भी हो। अभ्यर्थियों की आयु 1 जनवरी 2024 को 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी पूरा भर्ती नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

चयन प्रक्रिया :

मद्रास हाईकोर्ट की इस भर्ती में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए प्रधान सीट, चेन्नई या मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में उपस्थित होना होगा।

यहां भेजें आवेदन फॉर्म:

मद्रास हाईकोर्ट भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड डाक से लिफाफे के ऊपर ‘Application for the post of Research Law Assistant to the Hon’ble Judges’ लिखकर दिए गए पते - रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट, मद्रास- 600104 पर आवेदन की अंतिम तिथि को या इससे पहले भेजना होगा।

Madras High Court Recruitment 2023 Notification