स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 28 जुलाई को होने वाले AIIMS NExT mock test के लिए फीस माफ करें NMC

AIIMS NExT mock test : सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को फाइनल ईयर के एमबीबीएस छात्रों के 2019 बैच के लिए 28 जुलाई को आयोजित होने वाले मॉक नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) की फीस माफ करने पर विचार करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि देश। (नेक्स्ट) परीक्षा के लिए प्रैक्टिस टेस्ट ( मॉक टेस्ट) आयोजित करेगा। एम्स दिल्ली आने वाली 28 जुलाई को मॉक नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) आयोजित कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी एम्स दिल्ली को दी गई है। नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने इस परीक्षा के लिए एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी next.aiimsexams.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है।

आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल कैटेगरी और ओबीसी उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट में उपस्थित होने के लिए 2,000 रुपए का शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस आवेदक को 1,000 रूपए का शुल्क देना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। कहा जा रहा है कि यह कंप्यूटर बेस्डपरीक्षा होगी जिसमें मल्टीपल च्वाइज के प्रश्न होंगे। मॉक टेस्ट इसलिए आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर्स पर कंप्यूटर आधारित परीक्षण, सॉफ्टवेयर इंटरफेस के बारे में जानकारी दी जाए।

नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) शुरू होने के बाद एमबीबीएस छात्रों को फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं देनी होगी। उन्हें नेक्स्ट परीक्षा में बैठना होगा। इसी टेस्ट की मेरिट के आधार पर पीजी में प्रवेश के लिए भी मेरिट बनेगी। यानी नीट पीजी ( NEET PG ) की जरूरत नहीं रहेगी। नीट पीजी को खत्म कर दिया जाएगा। तीसरे जो छात्र विदेशों से मेडिकल की डिग्री लेकर आते हैं, उन्हें अभी अलग से एक टेस्ट ( FMGE - फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन ) पास करना होता है, लेकिन भविष्य में उन्हें भी नेक्स्ट में ही बैठना होगा। विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को FMGE परीक्षा की जगह भारतीय एमबीबीएस छात्रों के साथ नेक्स्ट परीक्षा देनी होगी। इस प्रकार कुल तीन परीक्षाएं नेक्स्ट में समाहित हो जाएंगी।