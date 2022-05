Haryana PSC Civil Judge Mains: जारी हुए एडमिट कार्ड, इस दिन होगी परीक्षा

Haryana PSC Civil Judge Mains Admit Card 2021: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों के लिए HCS (ज्यूडिशियल ब्रांच) - 2021 के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग 20 मई 2022 से मुख्य परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है, जो पहले 06 मई 2022 से निर्धारित की गई थी।

जिन उम्मीदवारों ने एचसीएस (ज्यूडिशियल ब्रांच) - 2021 के लिए मुख्य परीक्षा के राउंड के लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त कर ली है, वे अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in. से डाउनलोड कर सकते हैं।

एचसीएस (न्यायिक शाखा) - 2021 के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार, पेपर- I (सिविल लॉ- I) की परीक्षा 20 मई 2022 को और पेपर -2 (सिविल लॉ ll) की परीक्षा 21 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 21 मई 2022 को होगी जबकि आपराधिक कानून की परीक्षा 22 मई 2022 को निर्धारित है। हिंदी भाषा की परीक्षा 22 मई 2022 को आयोजित की जाएगी।

- डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां करें क्लिक

Haryana PSC Civil Judge Mains Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in. पर जाएं।

स्टेप 2- 'Download Admit Card for the posts of HCS (Judicial Branch) Mains Examination - 2021 will be held from 20.05.2022 to 22.05.2022' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि, कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4- हरियाणा न्यायपालिका एडमिट कार्ड 2021 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

स्टेप 5- हरियाणा न्यायपालिका एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं।