Haryana HOS 2022: 10वीं-12वीं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा के आवेदन शुरू, ऐसे भरें फॉर्म

Haryana HOS 2022: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा (BSEH) ने सितंबर सत्र के लिए हरियाणा ओपन स्कूल (HOS) कक्षा 10, 12 परीक्षा 2022 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार एचओएस कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट - bseh.org.in से आवेदन कर सकते हैं। सेकंडरी (कक्षा 10) और सीनियर सेकंडरी (कक्षा 12) के छात्र 18 अगस्त से 25 अगस्त, 2022 के बीच कंपार्टमेंट (पुनः उपस्थित) परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, जो छात्र जुलाई 2022 में कक्षा 10, 12 (ओपन स्कूल) एक दिवसीय परीक्षा में एक विषय में उपस्थित हुए और परिणाम घोषित होने के बाद, वे उस विषय में फिर से उपस्थित हुए हैं। ऐसे उम्मीदवार 18 अगस्त, 2022 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। परीक्षा सितंबर 2022 के महीने में आयोजित की जाएगी।

यदि कोई छात्र एक विषय के लिए आवेदन कर रहा है, तो एचओएस कक्षा 10 परीक्षा के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क 900 रुपये है, जबकि एचओएस कक्षा 12 परीक्षा के लिए छात्रों को 1,050 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद छात्रों को लेट फीस का भुगतान कर आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। प्रैक्टिकल विषयों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अलग से 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

HOS Class 10, 12 Compartment Exam 2022: आवेदन करने की तारीख

- आवेदन करने की तारीख- 18 अगस्त 2022

- बिना लेट फीस के आवेदन भरने की आखिरी तारीख- 25 अगस्त 2022

- 100 रुपये फीस के आवेदन भरने की आखिरी तारीख- अगस्त 26 से 29, 2022

- 300 रुपये फीस के आवेदन भरने की आखिरी तारीख- 30 अगस्त से 2 सितंबर 2022

- 1000 रुपये फीस के आवेदन भरने की आखिरी तारीख- 3 से 6 सितंबर, 2022

HOS Class 10, 12 Exam 2022: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in. पर जाएं।

स्टेप 2- 'HOS Exam Sep-2022 (Only Appear in July-2022 Exam)' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।

स्टेप 4- निर्देशानुसार विवरण भरें और आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 5- एचओएस आवेदन फॉर्म जमा करें और पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें।

स्टेप 6- आगे के संदर्भ के लिए एक प्रति प्रिंट करें।