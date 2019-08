Jobs: ग्रेजुएट्स के लिए क्लर्क की 978 पदों पर भर्तियां, पढ़ें पूरी डिटेल

द हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने 978 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसके तहत क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट और असिस्टेंट मैनेजर/ डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों को हरियाणा स्टेट को-ऑपरोटिव बैंक, चंडीगढ़ समेत अन्य 18 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेशन बैंकों में भरा जाएगा। इन पदों के लिए आईबीपीएस कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का आयोजन करेगा। हर प्रकार के आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को दिया जाएगा। अन्य राज्य के सभी उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2019 है।

क्लर्क, कुल पद : 790 (अनारक्षित : 218)

(इन बैंको में होंगी नियुक्तियां)

अंबाला, पद : 44 (अनारक्षित : 11)

भिवानी, पद : 64 (अनारक्षित : 18)

फरीदाबाद, पद : 53 (अनारक्षित : 09)

फतेहाबाद, पद : 37 (अनारक्षित : 12)

गुरुग्राम, पद : 26 (अनारक्षित : 09)

पंचकुला, पद : 23 (अनारक्षित : 08)

करनाल, पद : 55 (अनारक्षित : 17)

कैथल, पद : 62 (अनारक्षित : 19)

कुरुक्षेत्र, पद : 37 (अनारक्षित : 12)

महेंद्रगढ़, पद : 22 (अनारक्षित : 09)

यमुना नगर, पद : 43 (अनारक्षित : 08)

रोहतक, पद : 25 (अनारक्षित : 10)

रिरसा, पद : 36 (अनारक्षित : 09)

सोनीपत, पद : 69 (अनारक्षित : 15)

जिंद, पद : 43 (अनारक्षित : 08)

रेवाड़ी, पद : 18 (अनारक्षित : 05)

पानीपत, पद : 33 (अनारक्षित : 10)

झज्जर, पद : 26 (अनारक्षित : 12)

हारको बैंक, पद : 74 (अनारक्षित : 17)

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ बैचलर डिग्री अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ कॉमर्स ग्रेजुएट हो।

- दसवीं में संस्कृत अथवा हिन्दी पढ़ी हों।

जूनियर अकाउंटेंट, पद : 123 (अनारक्षित : 51)

(इन बैंको में होंगी नियुक्तियां)

अंबाला, पद : 09 (अनारक्षित : 02)

भिवानी, पद : 08 (अनारक्षित : 03)

फरीदाबाद, पद : 07 (अनारक्षित : 03)

फतेहाबाद, पद : 07 (अनारक्षित : 03)

पंचकुला, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

करनाल, पद : 12 (अनारक्षित : 05)

कुरुक्षेत्र, पद : 08 (अनारक्षित : 03)

यमुना नगर, पद : 08 (अनारक्षित : 03)

रोहतक, पद : 06 (अनारक्षित : 03)

रिरसा, पद : 10 (अनारक्षित : 04)

सोनीपत, पद : 10 (अनारक्षित : 04)

जिंद, पद : 10 (अनारक्षित : 04)

पानीपत, पद : 07 (अनारक्षित : 03)

झज्जर, पद : 05 (अनारक्षित : 04)

हारको बैंक, पद : 12 (अनारक्षित : 04)

योग्यता (उपरोक्त 15 पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों और इकोनॉमिक्स/गणित विषय के साथ बीकॉम/ बीए अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीटेक डिग्री हो।

- दसवीं में संस्कृत अथवा हिन्दी पढ़ी हों।

सीनियर अकाउंटेंट, कुल पद : 35 (अनारक्षित : 30)

(इन बैंको में होंगी नियुक्तियां)

अंबाला, पद : 02 (अनारक्षित : 01)

भिवानी, पद : 03 (अनारक्षित)

फरीदाबाद, पद : 02 (अनारक्षित)

फतेहाबाद, पद : 01 (अनारक्षित)

पंचकुला, पद : 01 (अनारक्षित)

करनाल, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

कुरुक्षेत्र, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

यमुना नगर, पद : 03 (अनारक्षित)

रोहतक, पद : 02 (अनारक्षित)

रिरसा, पद : 05 (अनारक्षित : 03)

सोनीपत, पद : 02 (अनारक्षित)

जिंद, पद : 02 (अनारक्षित)

पानीपत, पद : 03 (अनारक्षित)

झज्जर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता (उपरोक्त 14 पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों और गणित विषय में कॉमर्स/ साइंस डिग्री या गणित/ इकोनॉमिक्स विषय के साथ बीए डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

- कक्षा दसवीं में संस्कृत अथवा हिन्दी पढ़ी हों।

वेतनमान (उपरोक्त सभी पद) : 35,400 से 1,12,400 रुपये।

असिस्टेंट मैनेजर/ डेवलपमेंट ऑफिसर, कुल पद : 30 (अनारक्षित : 18)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में गणित/इकोनॉमिक्स विषय के साथ बैचलर डिग्री या बीटेक डिग्री प्राप्त हो। या

- न्यूनतम 55% अंकों के साथ गणित/इकोनॉमिक्स/कॉमर्स/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट/ सीए डिग्री प्राप्त हो। या

- न्यूनतम 50% अंकों के साथ इकोनॉमिक्स/गणित/कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और सीएआईआईबी परीक्षा पास हो। या

- प्रथम श्रेणी अथवा 60% अंकों के साथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

- कक्षा दसवीं में संस्कृत अथवा हिन्दी पढ़ी हों।

वेतनमान : 44,900 से 1,42,400 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : न्यूनतम 18 और अधिकतम 42 वर्ष।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी/पिछड़ा वर्ग (ए)/ पिछड़ा वर्ग (बी) के उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट प्राप्त होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा (सीबीटी), मुख्य परीक्षा/ साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

- ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन चंडीगढ़/ मोहाली, अंबाला, जिंद, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में किया जाएगा।

- ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) करेगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा।

- हरियाणा के एससी/बीसीए/बीसीबी/ईबीपीजी (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के आवेदकों और महिलाओं के लिए 300 रुपये के साथ जीएसटी देना होगा।

- शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड (रूपे/विजा/मास्टर/मेस्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/आईएमपीएस/कैश कार्ड/ मोबाइल वालेट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (www.harcobank.org.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर सबसे नीचे की ओर अदर लिंक सेक्शन में दिए गए रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां विज्ञापन शीर्षक Recruitment of Clerk, Jr. Accountant, Sr. Accountant, Assistant Manager/Development Officer in The Haryana State Co-operative Bank and 18 District Central Co-operative Banks of Haryana 2019 दिया गया है।

- इसके नीचे दिए गए क्लिक हियर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नई विंडो में रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसके ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद पिछले वेबपेज पर दिए गए क्लिक हियर टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। अब ऊपर की ओर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर टैब करें।

- इसके बाद एक विंडो खुलेगी। इसमें दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। फिर ‘कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें। फिर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

- अब इसमें मांगी गई बेसिक जानकारियां दर्ज कर ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपके ई-मेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। इसे अपने पास नोट कर लें।

- इसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और दाएं हाथ के अंगूठे की स्कैन कॉपी को अपलोड करें। फिर ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें।

- इसके बाद अन्य दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। फिर ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें। फिर पूर्णरूप से भरे गए आवेदन को जांचने के लिए ‘प्रीव्यू’ टैब पर क्लिक करें।

- इस तरह भरा हुआ आवेदन प्रदर्शित हो जाएगा। यदि कोई सुधार करना है तो ‘एडिट’ बटन पर क्लिक करें। अगर सभी जानकारियां सही हैं तो ‘फाइनल सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

- इसके बाद अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें। फिर ऑटोजेनरेटेड फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 31 अगस्त 2019 (रात 11.59 बजे)

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0172-2784785 , 2771251

वेबसाइट : www.harcobank.org.in