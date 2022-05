हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक शाखा परीक्षा-2021 स्थगित

Haryana Civil Services Judicial Branch Examination-2021 : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)-2021 की 6 मई से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। क्योंकि, इन्हीं

इस खबर को सुनें