Hartron Recruitment : हारट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 180 भर्तियां

Hartron Recruitment 2019 : हारट्रॉन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 180 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये सभी पद हरियाणा के अलग-अलग जनपदों में भरे जाएंगे। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 अक्टूबर 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल पद : 180

(जनपद के अनुसार पदों का विवरण)

फरीदाबाद : 20

कुरुक्षेत्र : 20

पलवल : 20

पंचकुला : 100

सिरसा : 20

योग्यता : न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ बारहवीं पास हो और किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही कम्प्यूटर का ओ-लेवल कोर्स किया हो। अथवा

- कम्प्यूटर साइंस/आईटी में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया हो या बीसीए/बीएससी (कम्प्यूटर साइंस/आईटी) डिग्री हो। अथवा

- न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ दसवीं पास हो और ऑफिस मैनेजमेंट एंड कम्प्यूटर एप्लीकेशन में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया हो। अथवा

- दसवीं की परीक्षा पास हो और न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ स्टेनोग्राफी में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

- डाटा पंचिंग स्पीड 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटे या 133 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

वेतन (उपरोक्त सभी पद) : 13,500 रुपये।



आवेदन शुल्क : उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ 354 रुपये। इसका भुगतान पेमेंट गेटवे के जरिए करना होगा।

चयन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (http://hartron.org.in/) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में जाएं।

- अब यहां स्क्रॉल हो रहे New Click here to see advertisement for IT Professionals on Job Work Basis लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। यहां पर Apply Online for IT Professionals(DEO) लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुलेगा। इस पेजपर उम्मीदवारों को विज्ञापन देखने के लिए क्लिक हियर टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब आवेदन करने के लिए पिछले वेबपेज पर आएं और ऊपर की ओर दिए गए रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां पर मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और अंत में कैप्चा कोड दर्ज कर सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।

- इसके बाद फिर से वेबपेज पर वापस आएं और रजिस्ट्रेशन के आगे दिए गए अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद खुलने वाले पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर और दर्ज की गई जन्मतिथि दर्ज करते ही सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 03 अक्टूबर 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट : http://hartron.org.in/

टेलीफोन नंबर : 0172-2563076