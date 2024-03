Bihar Police SI Result: बिहार पुलिस सब- इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित,देखें सीधा लिंक

ऐप पर पढ़ें

बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन (BPSSC) ने होम (पुलिस) डिपार्टमेंट, सरकार में पुलिस सब- इंस्पेक्टर के पद के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी है। अब जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in से परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी ( रविवार) को दो शिफ्ट में किया गया था। आपको बता दें, मुख्य लिखित परीक्षा में दो पेपर आयोजित किए गए थे। पहले पेपर में कुल 23957 उम्मीदवार और दूसरे पेपर में कुल 23948 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।

जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार, कुल 1448 उम्मीदवार अनुपस्थित थे। 23,682 उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था। कुल 23,577 उम्मीदवार पेपर एक में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में सफल रहे हैं। पेपर दो में 23,270 उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था। अब आपको बता दें, जिन उम्मीदवारों ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की मुख्य लिखित परीक्षा में सफलता हासिल की है, उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में उपस्थित होना होगा। PET की तारीख और समय और एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल्स आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर शेयर की जाएगी। । उम्मीदवारों को लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।

आपको बता दें, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इनमें एससी के 275, एसटी के 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 238, पिछड़ा वर्ग के 107, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के 111, ट्रांसजेंडर के 05 पद आरक्षित हैं। वहीं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा में कुल 25405 उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ था।

BPSSC SI Main Result 2024: इन स्टेप्स की मदद से चेक करें रिजल्ट

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाना होगा।

- फिर होम पेज पर “Results: Mains (Written) Examination conducted for the post of Police Sub-Inspector in Home (Police) Dept., Govt. of Bihar.” लिंक पर क्लिक करें।

- एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार अपना रोल नंबर देख सकते हैं। बता दें, रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में घोषित किया गया है।

-रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए, आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं।