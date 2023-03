गुजरात हाई कोर्ट में सिविल जज के 193 पदों पर निकली भर्ती, जानें- कैसे करना है आवेदन, सिलेक्ट होने पर मिलेगी 1,36,520 रुपये तक की सैलरी

ऐप पर पढ़ें

Gujarat High Court Civil Judge Recruitment 2023: गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य में सिविल जज के 193 पद के लिए भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन gujarathighcourt.nic.in पर जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार सिविल जज भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह पहले भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल्स भर लें।

- डायरेक्ट आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहां करें क्लिक

- भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

जानें- जरूरी तारीखें

फॉर्म भरने की शुरुआत तारीख 15 मार्च 2023 से शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल 2023 है। इस वर्ष कुल 193 रिक्तियां भरी जानी हैं। आवेदन गुजरात उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट - gujarathighcourt.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन भरा जा सकता है।

ये है पद

सिविल जज

शैक्षणिक योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ में डिग्री ली हो और स्थानीय भाषा (गुजराती) भाषा प्रवीणता परीक्षा पास की हो। इसी के साथ उम्मीदवार एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हो।

उम्र सीमा

जनरल वर्ग के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिक डिटेल्स के लिए नोटिफिकेश देखें।

आवेदन फीस

आवेदन फीस - जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है और अन्य कैटेगरी के लिए यह 500 रुपये है।

सैलरी

चुने गए उम्मीदवार को प्रति महीने 77,840 से 1,36,520 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी।

Gujarat High Court Civil Judge Application: ऐसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gujarathighcourt.nic.in पर जान होगा।

स्टेप 2- " HC -OJAS" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- “Direct Recruitment to the Cadre of Civil Judge - 2023” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।

स्टेप 5- सभी डिटेल्स की चेक करें, फीस का भुगतान करें और सबमिट करें।

स्टेप 6- फॉर्म भरने के बाद प्रिंटआउट लेना न भूलें।

ऐसे होगा सिलेक्शन

प्रारंभिक परीक्षा (एलिमिनेशन टेस्ट)- 7 मई 2023

(गुजराती भाषा की परीक्षा)

मुख्य लिखित परीक्षा- 2 जुलाई 2023

Viva­voce टेस्ट (ओरल इंटरव्यू)- अक्टूबर-नवंबर 2023

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।