GPSC Prelims Final Answer Key : गुजरात लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा परीक्षा की फाइनल आंसर की gpsc.gujarat.gov.in पर जारी

GPSC Prelims Final Answer Key : गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने गुजरात प्रशासनिक सेवा क्लास-1, क्लास-2 और निगम प्रमुख (Class-2 Class-1 ) प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने जीपीएससी की इस परीक्षा में भाग लिया हो वे जीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

गुजरात लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 8 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी। जीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की आंसर एक जनवरी 2023 को जारी की गई थीं।

जीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की फाइनल आंसर की:

गुजरात लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे लिंक ‘Final Key (Prelim) - 20/2022-23 FOR BOTH PAPER-1 AND PAPER-2’ पर जाएं।

अब पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगी जिसे डाउनलोड कर सकते हैं।

अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंटआउट करके रख लें।