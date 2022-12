Government jobs 2022: जानें- उन 5 संस्थानों के नाम, जहां निकली सरकारी नौकरियां

ऐप पर पढ़ें

Government Jobs 2022: ज्यादातर उम्मीदवार स्टेबल करियर के लिए सरकारी नौकरी को बेस्ट मानते हैं। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा देने के साथ वह सरकारी नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हम ऐसे संस्थानोंकी लिस्ट लेकर आए हैं, जहां अभी सरकारी पदों पर भर्ती चल रही है। आइए विस्तार से जानते हैं।

1- RSMSSB RECRUITMENT FOR SCHOOL TEACHERS

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षक पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 21 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। राजस्थान शिक्षक ग्रेड 3 भर्ती में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 48,000 रिक्तियां हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2023 है।

2- IOCL RECRUITMENT FOR TECHNICIANS, GRADUATES

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्षेत्रों में टेक्निशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस को भर्ती कर रहा है। देश भर के विभिन्न विभागों में कुल 1,760 पद उपलब्ध हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2023 है।

3- CGPSC RECRUITMENT FOR CIVIL JUDGES

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जजों के 48 रिक्त पदों को भरने के लिए ओपन कॉल जारी किया है। व्यक्तियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। चुने गए उम्मीदवार प्रति माह 1,36,520 रुपये तक कमा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हुई थी और 31 दिसंबर तक है।

4- BANK OF MAHARASHTRA RECRUITMENT FOR MANAGER AND OFFICERS

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑफिसर 551 पदों के लिए भर्ती कर रहा है। इस भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, generalist ऑफिसर और फॉरेक्स/ treasury ऑफिसर के पदों को भरा जाएगा।

इच्छुक उम्मीदवार 23 दिसंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं।

5- KVS RECRUITMENT FOR TEACHING AND NON-TEACHING

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने टीचिंग और नॉन- टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदकों को 26 दिसंबर तक अपने आवेदन जमा करने होंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 6,990 पदों को भरा जाएगा।