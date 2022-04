ग्रेड-3 के 13000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थी करें आवेदन

असम सरकार ने राज्य के ग्रेड-3 पदों पर 13000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली हैं। रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार sebaonline.org पर जाकर आवेदन करें ।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Pankaj Vijay Tue, 19 Apr 2022 01:28 PM

