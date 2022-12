Google Year In Search 2022: इस साल गूगल सर्च में बहुत सर्च की गई अग्निपथ योजना, जानें इसके बारे में

ऐप पर पढ़ें

गूगल हर साल उस वर्ष के सर्च रिजल्ट की लिस्ट निकालता है, जिससे पता चलता है कि लोगों ने उस साल सबसे ज्यादा किन टॉपिक्स पर सर्च की। इस साल सबसे ज्यादा what is कैटेगरी में अग्निपथ स्कीम को सर्च किया गया। ये सर्च अलग-अलग कैटेगरी की हो सकती हैं। इस बार भी गूगल ने नौ कैटेगरी में ईयर सर्टच रिजल्ट की घोषणा की हैं, इनमें ओवरऑल सर्च, what is, how to, मूवीज, मेरे पास, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, लोग, न्यूज इवेंट और रेसिपीज हैं।

अग्निपथ योजना क्या है?

इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। आर्मी में सैनिक (जवान), नेवी में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती है, वो भर्तियां अब इस योजना के तहत होंगी। जो सैनिक भर्ती होंगे, उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। 4 साल के बाद 75 फीसदी सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। शेष 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया तय की जाएगी जिसमें ‘अग्निवीर‘ स्थायी होने के लिए आवेदन देंगे।

Google Year in Search 2022: जानें और क्या सर्च हुआ गूगल में

इस साल लोगों ने आईपीएल रिजल्ट को लेकर भी बहुत सर्च किया, इसके अलावा वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, यह भी सर्च के टॉपिक्स में बहुत ज्यादा सर्च किया गया । लता मंगेशकर, सिद्दू मूसावाला, रूस यूक्रेन की लड़ाई, यूपी इलेक्शन और कोविड-19 केस भारत में भी सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉपिक्स में शामिल हैं।