नेवल शिपयार्ड में अप्रेंटिसशिप करने का सुनहरा मौका, 128 पद भरे जाएंगे

चयन प्रक्रिया

- दसवीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और ओरल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

- इसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : देय नहीं।

आवेदन प्रक्रिया :

- आवेदन डाक से ही भेजना होगा। इसके लिए सबसे पहले आवेदन पत्र का प्रोफॉर्मा डाउनलोड करना होगा।

- इसके लिए वेबसाइट (www.davp.nic.in) पर लॉगइन करें। अब सर्च बॉक्स में विज्ञापन संख्या davp/10720/11/0026/1819 टाइप करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से नया पेज खुल जाएगा। यहां डीएवीपी एड लिंक पर क्लिक करें। फिर नए वेबपेज पर विज्ञापन संख्या देखें और इसके लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरहपद से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। इस विज्ञापन में दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ लें और पद से जुड़ी योग्यता जांच लें।

- इस विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म का प्रारूप संलग्न है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें। अब इसमें मांगी गई शैक्षणिक और अन्य जानकारियों को सावधानी से दर्ज करें।

- आवेदन पत्र पर अपना हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाएं। आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारियों को अच्छे से जांच लें और अंत में अपने हस्ताक्षर करें।

- आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रों व मांगे गए अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें और तय पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफे में आवेदन डालकर भेजें, उसके ऊपर ‘APPLICATION FOR ENROLMENT FOR APPRENTICESHIP TRAINING IN DESIGNATED TRADES अवश्य लिखें।

आवेदन पत्र के साथ भेजें ये दस्तावेज

- जन्म प्रमाण पत्र (दसवीं की मार्कशीट)

- दसवीं और आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट

- छह पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

- पैन और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी

यहां भेजें आवेदन फॉर्म

एडमिरल सुपरिंटेंडेंट (फॉर ऑफिसर इंचार्ज अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल), नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस, कोचि-682004

खास तिथि

डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 24 जुलाई 2017