Goa Police Constable Schedule 2022: लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी, citizen.goapolice.gov.in पर करें चेक

Goa Police Constable Schedule 2022: पुलिस महानिदेशक कार्यालय, गोवा सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पुलिस कांस्टेबल (सशस्त्र पुलिस) के लिए लिखित परीक्षा के शेड्यूल का नोटिस जारी कर दिया है। गोवा पुलिस 6 नवंबर 2022 को पुलिस कांस्टेबल (सशस्त्र पुलिस) के पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगी।

जिन उम्मीदवारों को पुलिस कांस्टेबल (सशस्त्र पुलिस) पद के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होना है, वे आधिकारिक वेबसाइट-citizen.goapolice.gov.in से लिखित परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।

आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे गोवा पुलिस कांस्टेबल अनुसूची 2022 डाउनलोड कर सकते हैं।

Direct Link To Download: Goa Police Constable Schedule 2022

जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार लिखित परीक्षा 6 नवंबर 2022 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठने के लिए आवंटित सीट संख्या की जांच कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि लिखित परीक्षा माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा स्तर की 02 घंटे की अवधि के लिए 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी।

परीक्षा में ये विषय होंगे शामिल

(i) सामान्य ज्ञान-25 अंक

(ii) सामान्य अंग्रेजी -25 अंक

(iii) गणित -25 अंक और

(iv) लॉजिकल रीजनिंग -25 अंक

उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र ले जाना होगा जो उन्हें शारीरिक माप के समय आवंटित किया गया है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से गोवा पुलिस कांस्टेबल शेड्यूल 2022 अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं।

Goa Police Constable Schedule 2022: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट citizen.goapolice.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर "Recruitment Section" लिंक पर जाएं।

स्टेप 3- अब " ‘Written Examination of the candidates for the posts of Police Constable (Armed Police)" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- आपको गोवा पुलिस कांस्टेबल शेड्यूल 2022 की पीडीएफ एक नई विंडो में मिल जाएगी।

स्टेप 5- भविष्य के लिए गोवा पुलिस कांस्टेबल शेड्यूल 2022 को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।