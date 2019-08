Air India Recruitment 2019: एयर इंडिया में विभिन्न पदों पर 214 वैकेंसी

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) ने विभिन्न श्रेणी के कुल 214 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें जूनियर एग्जिक्यूटिव, कस्टमर एजेंट, असिस्टेंट और हैंडीमैन के पद शामिल हैं। ये सभी पद मुंबई स्टेशन के लिए भरे जाएंगे। इन पदों पर भर्तियां तीन वर्ष के अनुबंध के आधार पर वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए की जाएंगी। इंटरव्यू का आयोजन पदों के अनुसार 09, 13 और 14 सितंबर 2019 को होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार तय तारीख को निर्धारित पते पर पहुंचकर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। पद, योग्यता और इंटरव्यू से जुड़े विवरण इस प्रकार हैं :

कस्टमर एजेंट, पद : 100

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से बैचलर डिग्री प्राप्त हो। इसके साथ ही आईएटीए-यूएफटीएएए डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।

वेतन : 20,190 रुपये।

इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 13 सितंबर 2019



जूनियर एग्जिक्यूटिव (एचआर/एडमिनिस्ट्रेशन), पद : 08

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से ग्रेजुएशन के साथ ही एचआर अथवा पर्सनल मैनेजमेंट में एमबीए डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अथवा

- किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ ही एचआर/एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

वेतन : 25,300 रुपये।

इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 09 सितंबर 2019

असिस्टेंट (एचआर/एडमिनिस्ट्रेशन), पद : 06

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ ही एचआर/एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।

वेतन : 20,190 रुपये।

इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 09 सितंबर 2019

हैंडीमैन, पद : 100

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास होना चाहिए। साथ ही मुंबई एयरपोर्ट पर टर्मिनल फंक्शन, रैंप फंक्शन, लोडिंग-अनलोडिंग के कार्य में कम से कम छह महीने का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।

वेतन : 16,590 रुपये।

इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 14 सितंबर 2019

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों को चयन वॉक-इन-स्क्रीनिंग/इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम किया जाएगा।

- डीडी, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में मुम्बई में देय होना चाहिए।

- डीडी के पीछे अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।

- एससी व एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.airindia.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर सबसे नीचे की ओर मौजूद ‘करियर’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ‘रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन्स’ सेक्शन में जाएं। इस सेक्शन के अंदर Various Posts in AIR INDIA AIR TRANSPORT SERVICES LTD at Mumbai शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के अंतर्गत मौजूद व्यू एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में Click here to view advertisement लिंक दिखेगा। इसके सामने दिए गए पीडीएफ आईकन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इस विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म जुड़ा हुआ है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां दर्ज करें। साथ ही दाईं तरफ दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो चिपकाएं।

- फिर इंटरव्यू के दिन अपने साथ भरा हुआ आवेदन, पासपोर्ट साइज की एक रंगीन फोटो, डिमांड ड्राफ्ट और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और मूल प्रतियां लेकर जाएं।

यहां होगा वॉक-इन :

सिस्टम एंड ट्रेनिंग डिविजन, द्वितीय तल, जीएसडी कॉम्प्लेक्स, सहर पुलिस स्टेशन के पास, एयरपोट गेट नंबर-5, सहर, अंधेरी-ई, मुंबई-400099

महत्वपूर्ण तिथियां :

वॉक-इन की निर्धारित तिथियां (पदानुसार) : 09, 1 3 और 14 सितंबर 2019

