FSSAI Recruitment 2019: मैनेजर, PA, टेक्निकल ऑफिसर समेत 275 पदों पर भर्ती

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों पर कुल 275 रिक्तियां निकाली हैं। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, हिन्दी ट्रांसलेटर समेत अन्य पद शामिल हैं। पदों पर सीधी भर्तिया की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन ऑवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2019 है। पद, योग्यता, आवेदन शुल्क और प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

असिस्टेंट डायरेक्टर, पद : 05 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव हो। या

- लॉ विषय में स्नातक होने के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

असिस्टेंट डायरेक्टर (टेक्निकल), पद : 15 (अनारक्षित : 08)

योग्यता : केमिस्ट्री/ बायो-केमिस्ट्री/ फूड टेक्नोलॉजी/ फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी/ फूड न्यूट्रिशन/ एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी/ माइक्रोबायोलॉजी/ डेयरी टेक्नोलॉजी/ एग्रीकल्चर/ हॉर्टिकल्चर साइंसेज/ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी/ टॉक्सिलॉजी/ पब्लिक हेल्थ/ लाइफ साइंस/ बायोटेक्नोलॉजी/ फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी/ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो। या

- फूड सेफ्टी/ फूड साइंस/ फूड प्रोसेसिंग/ क्वालिटी एश्योरेंस/ डाइटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ/ न्यूट्रिशन/ डेयरी साइंस/ बेकरी साइंस/ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी विषय में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त होने के साथ संबंधित विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या

- फूड टेक्नोलॉजी/ डेयरी टेक्नोलॉजी/ बायोटेक्नोलॉजी/ ऑयल टेक्नोलॉजी/ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग/ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी/ फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी/ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस विषय में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो। या

- मेडिसन/ वेटरीनरी साइंसेज/ फिशरीज/ एनिमल साइंस में बैचलर (चार वर्षीय) डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : अधिकतम 35 वर्ष।

टेक्निकल ऑफिसर, पद : 130 (अनारक्षित : 55)

योग्यता : असिस्टेंट डायरेक्टर (टेक्निकल) के समान शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होनी चाहिए।

सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, पद : 37 (अनारक्षित : 18)

योग्यता : फूड टेक्नोलॉजी/ डेयरी टेक्नोलॉजी/ बायोटेक्नोलॉजी/ ऑयल टेक्नोलॉजी/ एग्रीकल्चरल साइंस/ वेटरीनरी साइंसेज/ बायो केमिस्ट्री/ माइक्रोबायोलॉजी/ केमिस्ट्री/ मेडिसिन में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

असिस्टेंट, पद : 34 (अनारक्षित : 16)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

आयु सीमा (उपरोक्त चार पद): अधिकतम 30 वर्ष।

जूनियर असिस्टेंट ग्रेड-I, पद : 07 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो।

आयु सीमा : अधिकतम 25 वर्ष।

हिन्दी ट्रांसलेटर, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : हिन्दी में मास्टर डिग्री होने के साथ इंग्लिश एक मुख्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा हो या डिग्री स्तर पर इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दी हो। या

- इंग्लिश में मास्टर डिग्री होने के साथ हिन्दी एक मुख्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा हो या डिग्री स्तर पर हिन्दी माध्यम से परीक्षा दी हो। या

- किसी भी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही बैचलर डिग्री हिन्दी मीडियम में और इंग्लिश एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ा हो। या

- मास्टर डिग्री के साथ हिन्दी और इंग्लिश विषयों के साथ बैचलर डिग्री हो या इनमें से एक विषय उसके परीक्षा माध्यम और दूसरा विषय उसके मुख्य विषय के रूप में पढ़ा हो।

- हिन्दी से इंग्लिश या इसके विपरीत ट्रांसलेशन डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

पर्सनल असिस्टेंट, पद : 25 (अनारक्षित : 13)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री के साथ शॉर्टहैंड गति 80 शब्द प्रति मिनट हो।

- इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग गति 40 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टाइपिंग गति 35 शब्द प्रति मिनट हो।

- कम्प्यूटर में दक्ष होने के साथ एमएस ऑफिस और इंटरनेट का ज्ञान हो।

असिस्टेंट मैनेजर (आईटी), पद : 05 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : बीटेक/ कम्प्यूटर साइंस या समकक्ष विषय में एमटेक डिग्री प्राप्त हो। या

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में कुल पांच साल का अनुभव प्राप्त हो।

आईटी असिस्टेंट, पद : 03 (अनारक्षित)

योग्यता : बैचलर डिग्री के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी या समकक्ष विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त हो। या

- कम्प्यूटर एप्लीकेशन या समकक्ष विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

आयु सीमा (उपरोक्त चार पद) : अधिकतम 30 वर्ष।

डिप्टी मैनेजर, पद : 06 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए/ जर्नलिज्म/ मास कम्युनिकेशन/ पब्लिकेशन रिलेशन विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो। या

- सोशल वर्क/ साइकोलॉजी/ लेबर लॉ/ सोशल वेलफेयर विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त हो। या

- लाइब्रेरी साइंसेज/ लाइब्रेरी एंड इंर्फोमेशन साइंस विषय में मास्टर डिग्री हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

असिस्टेंट मैनेजर, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए/ जर्नलिज्म/ मास कम्युनिकेशन/ पब्लिक रिलेशन/ सोशल वर्क/ साइकोलॉजी/ लेबर लॉ/ सोशल वेलफेयर विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त हो। या

- लाइब्रेरी साइंसेज/ लाइब्रेरी एंड इंर्फोमेशन साइंस विषय में बैचलर डिग्री हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

- आयु सीमा में एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर आधारित टेस्ट/ लिखित परीक्षा/ स्किल टेस्ट/ साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

- सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये।

- एससी/ एसटी/ महिला/ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेट बैंकिंग/ मोबाइल वालेट की सहायता से कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (www.fssai.gov.in) लॉगइन करें। होमपेज पर नीचे की ओर क्वीक लिंक्स सेक्शन में करियर्स लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक Advertisement related to Job Opportunities in FSSAI के नीचे विज्ञापन Detailed Advertisement No. DR-02/2019. लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पुन: पिछले वेबपेज पर वापस आना होगा। फिर विज्ञापन लिंक के नीचे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही आवेदन प्रक्रिया से जुड़ा वेबपेज खुलेगा। यहां दिए दिशा-निर्देशों और डिक्लेरेशन बॉक्स को ध्यान से पढ़कर उसके आगे टिक करके स्टार्ट बटन पर टैब करें।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरे और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 25 अप्रैल 2019 (रात 11.59 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां

फोन : 18002660793

ई-मेल : fssaihelpdesk19@gmail.com

वेबसाइट : www.fssai.gov.in