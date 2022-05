बिहार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम : डॉ. सत्यजीत

पटना कॉलेज में द्वितीय बिहार समाज विज्ञान कांग्रेस का आयोजन शनिवार को किया गया। शुभारंभ सत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था : स्थिति चुनौतियां और संभावनाओं पर परिचर्चा की गई। जानिए इस मौके पर विद्वानों ने क्य

Mon, 02 May 2022 07:58 AM

Alakha Singh वरीय संवाददाता,पटना Mon, 02 May 2022 07:58 AM

इस खबर को सुनें