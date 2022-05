UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर में गैर राज्यों का अनुभव भी नियुक्ति में मान्य होगा- हाईकोर्ट

UPHESC Assistant Professor Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर राज्यों के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शैक्षणिक अनुभव को उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय की सेवा में जोड़ने का निर्देश दिया

Sun, 01 May 2022 08:08 AM

Alakha Singh विधि संवाददाता,प्रयागराज Sun, 01 May 2022 08:08 AM

