कवायद: दो तकनीकी विश्वविद्यालयों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी

राजधानी के दो राज्य स्तरीय तकनीकी विश्वविद्यालयों ने अपने यहां मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को दिया है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन की मंजूरी के बाद यह संस्थान अपने यहां मेडिकल कॉलेज

इस खबर को सुनें