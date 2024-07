इंजीनियरिंग छात्रों को निजी संस्थाओं में इंटर्नशिप नहीं, एआईसीटीई के इंटर्नशिप पोर्टल पर कॉर्पोरेट संस्थाओं के नाम दर्ज नहीं

AICTE internship portal: बिहार, झारखंड और यूपी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इंटर्नशिप के मौके सरकारी संस्थानों में ही हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के पोर्टल पर इन राज्

free online coaching to girls preparing for medical and engineering studies by nitish kumar governme

Anuradha Pandey Tue, 16 Jul 2024 07:15 AM मृत्यंजय,मुजफ्फरपुर