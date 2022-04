शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता प्राप्त चल रहे 13 प्राइवेट स्कूल को दिया नोटिस, जल्द होंगे बंद, देखें-नाम

बिना मान्यता प्राप्त चल रहे विद्यालय बंद कराए जाएंगे। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर हाउसहोल्ड सर्वे सर्वे कर आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉपआउट बच्चों का चिन्हांकन किया गया और उन्हें अपने परिषदीय विद्य

इस खबर को सुनें