ECIL Recruitment 2024: जूनियर टेक्नीशियन के 1100 पदों पर निकली भर्ती, 22,578 रुपये तक मिलेगी सैलरी

ECIL Recruitment 2024: इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने में अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। यहां जूनियर टेक्नीशियन के 1100 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें पदों के बारे में

जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती के लिए कुल 1100 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें भर्ती को ऐसे कैटेगरी वाइज पदों की संख्या इस प्रकार है।

इलेक्ट्रॉनिक मशीन- 275 पद

इलेक्ट्रीशियन- 275 पद

फिटर - 550 पद

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक साल की अप्रेंटिसशिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक/इलेक्ट्रीशियन/फिटर के ट्रेड में आईटीआई (2 वर्ष) को पास किया हो। वहीं अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

जरूरी तारीखें

जूनियर टेक्नीशियन के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 10 जनवरी, 2024 से हो चुकी है। वहीं आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी, 2024 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह आखिरी तारीख से पहले आवेदन फॉर्म भर लें।

उम्र सीमा

इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई है।

सैलरी

जिन उम्मीदवारों का चयन जूनियर टेक्नीशियन के पदों पर किया जाएगा। उन्हें हर महीने 22,578 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी।

ऐसे होगा चयन

जूनियर टेक्नीशियन के पदों पर चयन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स के आधार पर उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV) राउंड के लिए बुलाया जाएगा।

इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें आवेदन

- सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.esil.co.in पर जाना होगा।

- यहां होमपेज पर उन्हें " career tab" पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद उन्हें , “Click here to apply for the JTC (Grade-II) Posts" लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा। यहां क्लिक करेंगे तो आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब इसे भरना शुरू कीजिए।

- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही से भरें।

- मांगे गए साइज में स्कैन कर डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दीजिए।

- अब आप आवेदन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह फॉर्म को सबमिट करने से पहले लिखी गई सभी जानकारी को एक बार और पढ़ लें, कहीं कोई गलती न हो गई हों। इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।

- भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।