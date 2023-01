कल है मोतीलाल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख

ऐप पर पढ़ें

DU Recruitment 2023: अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के कॉलेज में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। डीयू ने अपने मोतीलाल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 75 पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक साइट mlnce.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। बता दें, उम्मीदवार कल तक यानी 10 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

Motilal Nehru College DU Recruitment 2023 Notification- Direct Link

जानते हैं पदों के बारे में

इन विषयों के लिए निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती

कॉमर्स -12 पद

इकोनॉमिक्स-06 पद

इंग्लिश -15 पद

हिन्दी-10 पद

इतिहास-10 पद

गणित -04 पद

पॉलिटिकल साइंस -15 पद

फिजिकल साइंस -01 पद

एनवायरमेंटल साइंस -01 पद

संस्कृत -01 पद

शैक्षणिक योग्यता

जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं,उन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55% अंकों के साथ मास्टर की डिग्री ली हो। अधिक जानकारी लिए भर्ती का नोटिफिकेशन देखें।

आवेदन फीस

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 500 रुपये और एससी/एसटी/महिला/ PwBD कैटेगरी के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है।

ऐसे करना है आवेदन

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mlnce.org पर जाकर 10 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं।

Motilal Nehru College DU Recruitment 2023 Notification: ऐसे देखें नोटिफिकेशन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mlnce.org पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3- ‘ Advertisement for the post of Assistant Professor' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब आपको नई विंडो में मोतीलाल नेहरू कॉलेज डीयू भर्ती 2023 नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिलेगी।

स्टेप 5- मोतीलाल नेहरू कॉलेज डीयू भर्ती 2023 नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और इसे अपने भविष्य के लिए सहेजें।